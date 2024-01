Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstähle aus Transportfahrzeugen

Heinsberg/-Eschweiler (ots)

Zwischen Freitagnachmittag (12. Januar), 17 Uhr, und Montagmorgen (15. Januar), 07.30 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zugang zum Innenraum von drei Transportfahrzeugen und stahlen diverse Baumaschinen und Werkzeuge. Die Tatorte lagen in der Gaswerkstraße, an der Ilbertzstraße und auf der Hülhovener Straße. Die ermittelnde Kriminalpolizei prüft, ob die Taten in Zusammenhang stehen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell