Polizei Gütersloh

POL-GT: Radfahrerin schwer verletzt - Korrektur

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Dienstagnachmittag (29.08., 16.16 Uhr) kam es auf der Holler Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Entgegen der ersten Pressemeldung der Polizei, befuhr die Radfahrerin den für sie freigegeben Radweg auf der linken Seite in Richtung Brockhäger Straße betrachtet, bevor sie derzeitigem Ermittlungsstand nach die Straße in Höhe des Surenhofwegs queren wollte.

