Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: E-Scooter auf Firmengelände entwendet

Zeugensuche

Heinsberg (ots)

Ein Unbekannter betrat am vergangenen Freitag (12. Januar) gegen 14.20 Uhr ein an der Industriestraße gelegenes beschranktes Firmengelände und entwendete im Bereich eines Fahrradabstellplatzes einen schwarzen E-Scooter der Marke MI. Der unbekannte Täter, der bei der Tatausführung videografiert wurde, war etwa 175 bis 185 Zentimeter groß und von schlanker Statur. Er war mit einem grünen Parka, einer dunklen Hose und einem grauen Kapuzenpullover bekleidet. Er trug dunkle Schuhe und führte bei der Tatbegehung einen schwarzen Rucksack mit weißem Nike-Emblem mit sich. Wer hat den Mann gesehen oder kann Angaben zu seiner Identität machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Geilenkirchen der Polizei in Heinsberg entgegen unter der Telefonnummer 02452 920 0. Es gibt zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell