POL-HS: Polizeibericht der Kreispolizeibehörde Heinsberg vom 14.01.2024

Erkelenz-Granterath (ots) - Am Donnerstagabend (11. Januar) gelangten Einbrecher gegen 22.25 Uhr auf das Betriebsgelände einer an der Luxemburger Straße ansässigen Firma und drangen gewaltsam in die Büroräume ein. Diese durchsuchten sie nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen fiel ihnen eine geringe Menge Bargeld in die Hände. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 ...

mehr