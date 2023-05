POL-COE: Lüdinghausen, Hans-Böckler-Straße/ Schwarzer VW Golf beschädigt

Coesfeld (ots) - Unbekannte sind in der Nacht auf Samstag (29.04.23) in eine Spielhalle an der Industriestraße eingebrochen. Gegen 3.25 Uhr hebelten die Täter eine Tür auf. Im Inneren brachen sie Spieltautomaten auf und flüchteten mit Bargeld. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle ...

