Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Südermarsch - Gefährlicher Überholvorgang in Kurve trotz Gegenverkehr, Polizei sucht betroffene Autofahrer und Zeugen

B5/Südermarsch (ots)

Bereits am 02.10.23, einem Montag, gegen 06.42 Uhr, befuhr eine Streifenwagenbesatzung des Polizeirevieres Husum die B5, Höhe Südermarsch in Fahrtrichtung Friedrichstadt. Vor dem Streifenwagen fuhr ein Renault Kastenwagen/Verkaufswagen, vor diesem ein PKW und davor ein Traktor mit Anhänger. Die Geschwindigkeit des Traktors betrug ca. 40 km/h. In einer Kurve setzte der Verkaufswagen zum Überholen an, obwohl ein Überholen in diesem Bereich unzulässig und die Überholstrecke nicht einsehbar war. Als ein anderer PKW entgegenkam, versuchte der Fahrer des Verkaufswagens zwischen dem zuvor vor ihm fahrenden PKW und dem Traktor einzuscheren, was ihm nicht gelang. Der Entgegenkommende musste deshalb eine Gefahrenbremsung einleiten und auf den Grünstreifen ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Daraufhin setzte der Verkaufswagen den Überholvorgang fort. Die Beamten setzten das Blaulicht ein, überholten den PKW und den Traktor und setzten sich hinter den Verkaufswagen. Ein Überholen von diesem war zuerst nicht möglich, weil dieser mit einer Geschwindigkeit von ca. 120 km/h fuhr. Als eine Gefährdung anderer ausgeschlossen werden konnte, wurde auch der Verkaufswagen überholt und anschließend auf ein Tankstellengelände gelotst und der 63-jährige Fahrer, der angab, es eilig zu haben, wurde einer Kontrolle unterzogen und auf die Gefährlichkeit seiner Fahrweise hingewiesen.

Der Verkehrsermittlungsdienst des Polizeirevieres Husum hat die Ermittlungen dieser Straßenverkehrsgefährdung übernommen und bittet dringend den oder die Autofahrer/in, welche/r durch den Überholvorgang gefährdet wurde und weitere Zeugen, um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 04841-8300.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell