POL-FL: Borgstedt - 46-Jähriger mit falscher Identität und Drogen im Fahrzeug - Untersuchungshaft

Kropp (ots) - Gestern Vormittag (04.10.23), in der Zeit von 07.30 Uhr bis 12.30 Uhr, wurde durch das Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Nord, Fachdienst Schleswig, am Sportplatz in der Norderstraße in Kropp eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Durch die Geestlandschule wurde ein Lauftag veranstaltet. Die Strecke führte an der Mess-Stelle vorbei, dort handelt es sich um eine 30er Zone. Es wurden 500 Fahrzeuge ...

mehr