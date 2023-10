Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Audi-Fahrer fährt mit 97 km/h durch 30er Zone

Kropp (ots)

Gestern Vormittag (04.10.23), in der Zeit von 07.30 Uhr bis 12.30 Uhr, wurde durch das Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Nord, Fachdienst Schleswig, am Sportplatz in der Norderstraße in Kropp eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Durch die Geestlandschule wurde ein Lauftag veranstaltet. Die Strecke führte an der Mess-Stelle vorbei, dort handelt es sich um eine 30er Zone. Es wurden 500 Fahrzeuge gemessen, davon fuhren 20 Fahrzeuge zu schnell.

Trauriger Spitzenreiter war hier ein Audi mit 97 km/h. Bei einer Toleranz von 3 km/h bleibt ein vorwerfbarer Wert von 94 km7h. Den verantwortungslosen Autofahrer erwarten 700 EUR Strafe, zwei Punkte und drei Monate Fahrverbot. Als der Mann mit seinem Audi die Mess-Stelle passierte, befanden sich zum Glück keine Läuferinnen und Läufer auf der Strecke.

