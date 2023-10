Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg - Raubüberfall auf Tankstelle in Husumer Straße am Montagabend, Tatverdächtiger festgenommen

Flensburg (ots)

Am Montagabend (02.10.23), gegen 20.05 Uhr, wurde die Tankstelle in der Husumer Straße überfallen. Der unbekannte Täter stürmte in den Verkaufsraum der Tankstelle, hielt ein Messer in der Hand und rief mehrmals "Überfall". Der maskierte Mann flüchtete anschließend mit mehreren hundert Euro aus der Kasse über einen Garagenhof in Richtung Nane-Jürgensen-Weg. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben zunächst ergebnislos. Umfangreiche Ermittlungen führten schnell zu einem Tatverdacht gegen einen 19-jährigen Flensburger. Dieser ist polizeilich in der Vergangenheit vor allem wegen diverser Eigentumsdelikte aufgefallen und war erst vor ca. einer Woche aus einer 18-monatigen Haft entlassen worden. Am Mittwochnachmittag (04.10.23) konnten bei einer Durchsuchung seiner Wohnräume belastbare Beweismittel aufgefunden und sichergestellt werden. Der junge Mann wurde daraufhin festgenommen und wird heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Flensburg einem Haftrichter vorgeführt.

