Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Raub im Friedrich-Karl-Becker-Weg

Alzey (ots)

Am Sonntag, 15.01.2023, kam es in Alzey zu einem Raub. Ein 41 Jahre alter Alzeyer befand sich gegen 23.30 Uhr fußläufig im Friedrich-Karl-Becker-Weg, als er von hinten niedergeschlagen wurde. Der zunächst unbekannte Täter nahm das Mobiltelefon des Opfers an sich und flüchtete. Ein aufmerksamer Anwohner verständigte die Polizei und konnte eine Personenbeschreibung des Täters abgeben. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte ein Tatverdächtiger einer Kontrolle unterzogen werden. Bei dem 30-jährigen, lettischen Staatsangehörigen konnte das zuvor geraubte Mobiltelefon aufgefunden werden. Der Mann hat keinen festen Wohnsitz. Er kam nach richterlicher Vorführung in Haft. Das Opfer kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Der Alzeyer wurde leicht verletzt.

