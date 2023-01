Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Alzey - Betrunken und ohne Führerschein unterwegs

Alzey (ots)

Durch Zeugen wird der Polizei am Donnerstag, 12.01.2023, gegen 01:10 Uhr mitgeteilt, dass gerade eine offensichtlich betrunkene männliche Person in ihr Fahrzeug gestiegen sei und gleich davon fahren wolle. Da die Melder auch das Kennzeichen des Mannes mitteilen können, kann der 34-Jährige in Alzey in der Albiger Straße einer Kontrolle unterzogen werden. Bei der Überprüfung der Personalien wird festgestellt, dass der Kontrollierte nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,79 Promille. Im Anschluss wird ihm eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Nun erwartet ihn ein Strafverfahren.

