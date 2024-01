Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Handtasche

Erkelenz (ots)

Ein bislang unbekannter Mann stahl am 17. Januar (Mittwoch), gegen 13.45 Uhr, aus dem Büro eines Geschäftes an der Paul-Rüttchen-Straße eine Geldbörse. Eine Mitarbeiterin bemerkte den Mann im Büro und verwies ihn des Geschäftes. Kurz darauf wurde der Diebstahl entdeckt. Der Täter war etwa 30 bis 40 Jahre alt, 180 Zentimeter groß und hatte einen Dreitagebart sowie ein rundliches Gesicht und einen kleinen Bauch. Er war mit einer Strickmütze, einem blauen Strickpullover und einer zweifarbigen Winterjacke bekleidet. Er führte eine Umhängetasche bei sich. Wer kann Angaben zur Identität des Mannes machen? Hinweise können Sie an das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz richten unter der Telefonnummer 02452 920 0. Weiterhin haben sie die Möglichkeit, über die Internetseite der Polizei Heinsberg Hinweise zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

