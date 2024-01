Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mercedes Sprinter gestohlen/ Polizei sucht Zeugen

Erkelenz-Schwanenberg (ots)

Unbekannte Täter stahlen in der Nacht zum 17. Januar (Mittwoch) einen Mercedes Sprinter mit Mönchengladbacher Kennzeichen (MG-) der vor einem Wohnhaus an der Straße Pfarrer-Erich-Fuchs-Ring parkte. In derselben Nacht, gegen 2.33 Uhr, wurde ein weiterer Mercedes Sprinter mit Heinsberger Kennzeichen (HS-) von einer Parkfläche an der Straße Dietrich-Bonhoeffer-Ring entwendet. Durch eine Videoüberwachung konnte die genaue Tatzeit ermittelt werden Das Fahrzeug wurde durch zwei offenbar männliche Personen gestohlen, die beide dunkel gekleidet waren. Zeugen, die im Zusammenhang mit den Taten Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg zu melden unter der Telefonnummer 02452 920 0. Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell