Polizei Düren

POL-DN: Hausbewohner schlägt drei Einbrecher in die Flucht

Jülich (ots)

Am 04.11.2023, erhielt die Polizei Kenntnis von einem versuchten Tageswohnungseinbruch.

Der 57-jährige Hausbesitzer kehrte um 14:11 Uhr in sein Haus im Jülicher Heckfeld, An der Vogelstange, zurück. Als er mit dem PKW in seine Einfahrt fuhr, sah er eine dunkel gekleidete Person über sein Gartentörchen klettern. Er eilte der Person auf sein Grundstück in den Innenhof nach. Dort stellte er zwei weitere vermummte Personen fest, die allesamt über den rückwärtigen Zaun flüchten wollten. Dies gelang aber nicht, so dass die drei Personen wieder, am Hausbesitzer vorbei, durch das nun geöffnete Gartentörchen flüchten wollten. Der 57 Jährige griff geistesgegenwärtig zu einer Schaufel und stellte sich den drei Personen entgegen. Zwei Personen drohten mit einem mitgeführten Schlagstock und flüchteten in Richtung Heckfeldstraße. Eine sofort durchgeführte Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb erfolglos. Aufgrund der Umstände und der Örtlichkeit wird derzeit von einem versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahl ausgegangen. Die drei maskierten Personen waren männlich, ca. 180 cm und dunkel gekleidet. Sie unterhielten sich in einer osteuropäischen Sprache.

Hinweise an die Polizei Düren unter 02421 9490

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell