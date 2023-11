Polizei Düren

POL-DN: Vorfahrt missachtet: Unfall auf der Kreuzung

Düren (ots)

Gestern (02.11.2023) um 14:40 Uhr kam es auf der Kreuzung Valencienner Straße/ Buschstraße zu einem Unfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden.

Eine 46-Jährige aus Kreuzau befuhr mit ihrem Pkw die Buschstraße in Richtung Valencienner Straße. Da sie nach eigenen Angaben wegen eines vorangegangenen Handtaschendiebstahls aufgewühlt war, missachtete sie an der Kreuzung mit der Valencienner Straße das Vorfahrt-gewähren-Schild und bremste auch nicht ab. So kam es zum Zusammenstoß mit der von links kommenden 66 Jahre alten Frau aus Düren. Beide Frauen wurden leicht verletzt mit Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt 12000 Euro. Neben der Unfallaufnahme fertigte die Polizei auch eine Anzeige wegen des von der 46-Jährigen beschriebenen Handtaschendiebstahls.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell