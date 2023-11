POL-DN: Frontalzusammenstoß auf der L249

Düren (ots) - Ein vierjähriges Kind wurde gestern beim Überqueren einer Fußgängerfurt an der Ecke Bismarckstraße/ Schützenstraße von einem Pkw angefahren und leicht verletzt. Gegen 10:50 Uhr überquerte der Vierjährige aus Düren mit seiner Mutter die Fußgängerfuhrt an der Schützenstraße bei Grünlicht aus Richtung des dortigen Geldinstituts in Richtung des gegenüberliegenden Kaufhauses. Die 56-jährige Unfallverursacherin aus Kerpen fuhr mit ihrem Auto auf der ...

