POL-LB: Weil der Stadt: Unfallflucht

Ludwigsburg (ots) - Zwischen Sonntag (17.12.2023) 12.00 Uhr und Dienstag (19.12.2023) 13.00 Uhr brachen noch unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Wilhelmstraße in Herrnberg ein. Die Unbekannten schlugen ein Fenster des Hauses ein und stiegen so ins Innere. Im Erdgeschoss durchsuchten sie anschließend nahezu alle Räume. Gestohlen wurde eine blaue Winterjacke und Modeschmuck in geringem Gesamtwert. Der entstandene ...

