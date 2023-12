Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Einbruch in der Wilhelmstraße

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Sonntag (17.12.2023) 12.00 Uhr und Dienstag (19.12.2023) 13.00 Uhr brachen noch unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Wilhelmstraße in Herrnberg ein. Die Unbekannten schlugen ein Fenster des Hauses ein und stiegen so ins Innere. Im Erdgeschoss durchsuchten sie anschließend nahezu alle Räume. Gestohlen wurde eine blaue Winterjacke und Modeschmuck in geringem Gesamtwert. Der entstandene Sachschaden wurde auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail: herrenberg.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Herrenberg zu melden.

