POL-PPRP: Unfall mit verletzter Person

Ludwigshafen (ots) - Ein 30-jähriger Autofahrer übersah am Montagvormittag (16.10.23) gegen 11:45 Uhr bei einem Wendemanöver in der Rheingönheimer Straße eine in gleicher Richtung fahrende Straßenbahn. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Autofahrer verletzte sich infolge des Unfalles leicht und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich keine Fahrgäste in der ...

