Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Rotlichtfahrt führt zu Unfall

Heidelberg (ots)

Am Montag fuhr eine 58-jährige Mercedesfahrerin auf der Mittermaierstraße vom Hauptbahnhof in Richtung der Haltestelle Betriebshof. An der Kreuzung zur Bergheimer Straße wollte sie gegen 19 Uhr nach links in diese abbiegen. Zeitgleich missachtete nach derzeitigem Erkenntnisstand ein 31-jähriger Skoda-Fahrer, der sich auf der Bergheimer Straße aus Richtung des Bismarckplatzes annäherte, an der Kreuzung zu Mittermaierstraße das Rotlicht der Ampel. So kam es auf der Mitte der Kreuzung zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Am Auto des 31-Jährigen lösten die Airbags aus und er wurde durch die Kollision leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von knapp 22.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der 31-jährige muss als mutmaßlicher Unfallverursacher mit einem Bußgeld rechnen.

