POL-MA: Neidenstein/L 549/ K 4179/Rhein-Neckar-Kreis: Fiat-Fahrer landet unverletzt im Graben

Mannheim (ots) - Bislang unbekannte Täterschaft verschaffte zwischen Freitag 19:30 Uhr und Montag 07 Uhr unberechtigt gewaltsam Zutritt in eine Kindertagesstätte im Waldblick. Hierbei hebelte sie mit einem Werkzeug die rückseitige Terrassentür auf und drang so in die Räumlichkeiten ein. Anschließend wurden mehrere Schränke geöffnet und durchwühlt. Die Höhe des Sachschadens wird auf einen Betrag in dreistelliger ...

