POL-GI: Einbrüche + Jugendliche mit Reizgas besprüht + Unfallfluchten

Gießen (ots) - Gießen: Versuchtes Tötungsdelikt Am Dienstag (24.10.2023) gegen 20.20 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis davon, dass ein 49-jähriger Mann durch einen Schuss schwere Verletzungen erlitt. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr der Mann mit einer Zeugin in einem Fahrzeug in eine Hofeinfahrt der Alicenstraße. Die Zeugin bemerkte einen Unbekannten auf dem Hof und sprach ihn aus dem Fahrzeug heraus an. Kurz ...

