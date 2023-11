POL-FR: Emmendingen: Diebstahl von hochwertigem Pedelec - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Montag, 13.11.2023, wurde ein in der Elsässer Straße in Endingen am rechten Fahrbahnrand geparkter Pkw FIAT im Zeitraum von 17:00 bis 17:20 Uhr durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Der Sachschaden am geparkten Pkw beläuft ...

