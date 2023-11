Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Kellerbrand

Freiburg (ots)

Am Dienstagmorgen, 14.11.2023, wurde in der Innenstadt von Bad Säckingen ein Kellerbrand in einem Wohn- und Geschäftshaus entdeckt. Gegen 08:00 Uhr war das Feuer gemeldet worden. Die Feuerwehr rückte an und löschte den Schwelbrand. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand dürfte der Brand von einem im Keller stehenden Wäschetrockner ausgegangen sein. Als Folge des Feuers platzten Wasserleitungen, weshalb zusätzlich ein großer Wasserschaden entstanden sein dürfte. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht abgeschätzt werden. Die Wohnungen im Haus wurden durch das Feuer nicht in Mitleidenschaft gezogen, die Geschäftsräume im Erdgeschoss sind bis auf weiteren nicht mehr nutzbar. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell