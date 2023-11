Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Mutmaßlicher Ladendieb wehrt sich - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Dienstagmittag, 14.11.2023, soll sich in der Innenstadt von Bad Säckingen ein mutmaßlicher Ladendieb zur Wehr gesetzt haben. Gegen 15:20 Uhr war der 34-jährige Tatverdächtige in einem Drogeriemarkt aufgefallen, wie er Waren in seinem Rucksack verstaute. Beim Verlassen des Marktes kam es zum Kontakt mit dem Ladendetektiv. In der Folge kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, die sich schlussendlich vor das Geschäft verlagerte. Mit Hilfe eines Zeugen und einer zufällig vorbeifahrenden Polizeistreife konnte der Tatverdächtige überwältigt und vorläufig festgenommen werden. Im Rucksack des Mannes fand sich umfangsreiches mutmaßliches Diebesgut. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Säckingen, Tel. 07761 934-0, zu melden.

