POL-Pforzheim: (Enzkreis) Maulbronn - Alkoholisiert Unfall verursacht und geflüchtet

Pforzheim (ots) - Alkoholische Beeinflussung könnte die Ursache dafür gewesen sein, dass eine 23-jährige VW-Lenkerin am Sonntagmorgen mit ihrem Pkw einen Unfall verursacht hat. Die 23-Jährige befuhr gegen 06.45 Uhr die Carl-Schurz-Straße in Fahrtrichtung Büchenbronn, als sie auf Höhe der Ludwig Windhorst-Straße über eine Verkehrsinsel fuhr, in Schleudern ...

mehr