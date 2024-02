POL-OS: Osnabück-Nord/Wallenhorst: Vier Leichtverletzte nach Unfall auf der A1 - Autobahn war 80 Minuten voll gesperrt

Osnabrück (ots) - Am Freitagmorgen gegen 07.12 Uhr kam es auf der "Buersche Straße" zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 37-jährigen LKW- Fahrer und einem 64- jährigen Radfahrer. Der Zweiradfahrer aus Osnabrück befuhr die oben genannte Straße in Richtung stadtauswärts. Er beabsichtigte nach links in den Grenzweg abzubiegen und hielt hierfür auf der Fahrbahn ...

