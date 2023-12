POL-RE: Kreis RE/Bottrop: Veranstaltungsreihe Crash Kurs NRW startet wieder

Recklinghausen (ots) - Die Polizei sucht nach zwei jungen Männern, die am Sonntagabend einen Kiosk an der Schulstraße überfallen haben. Nach bisherigen Erkenntnissen betraten die Beiden gegen kurz nach 19 Uhr den Kiosk, drohten mit einer Schusswaffe und forderten Geld aus der Kasse. Die 55-jährige Besitzerin konnte die maskierten Täter offenbar durch ihr energisches Verhalten von weiteren Tathandlungen abhalten, so ...

