FW Ratingen: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten mit starken Auswirkungen auf den Nahverkehr.

Ratingen-Lintorf, Speestr. 30.10.2023, 16:22 Uhr

Am gestrigen Nachmittag wurde die Feuerwehr Ratingen zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Speestraße alarmiert. Beim Zusammenprall von zwei PKW wurden fünf Personen, zum Teil schwer verletzt. Entgegen der ersten Notrufmeldung war glücklicherweise keiner der Verletzten im Fahrzeug eingeklemmt. Zur Versorgung der Verletzten und zur Unfallaufnahme musste die viel befahrene Straße, mit deutlichen Auswirkungen auf den Nahverkehr, für ca. 20 Minuten voll gesperrt werden.

Gegen 14:00 Uhr war die Feuerwehr bereits zu einer unklaren Geruchsentwicklung nach Tiefenbroich alarmiert worden. Im Bereich "An der Schlepp" war Anwohnern ein eigenartiger Geruch aufgefallen. Da sich dieser Eindruck auch für die Einsatzkräfte bestätigte, wurde eine ausgedehnte Suche in der Umgebung eingeleitet. Letztendlich stellte sich heraus, dass der defekt in einer Ölheizung eines Nachbarhauses in Intervallen zu starkem Geruch und Rauchentwicklung führte. Bei der Kontrolle des Hauses wurde eine stark erhöhte Kohlenmonoxid-Konzentration im Keller festgestellt. Die Heizung wurde außer Betrieb gesetzt und der Kellerbereich wurde zur Sicherheit der Bewohner mittels eines Belüftungsgerätes intensiv mit Frischluft gespült.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr, die Löschzüge Lintorf, Mitte und Tiefenbroich der Freiwilligen Feuerwehr, sowie der Rettungsdienst.

