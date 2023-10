Polizei Bochum

POL-BO: Erneute Vorfälle im Zusammenhang mit israelischen Fahnen in Witten - Staatsschutz ermittelt

Witten (ots)

Erneut wurde die Israel-Fahne in unmittelbarer Nähe des Wittener Rathauses in der Nacht auf Samstag, 21. Oktober, entwendet. An anderer Stelle in Witten verbrannten mehrere Personen eine Israel-Fahne. Der Staatsschutz prüft einen möglichen Zusammenhang.

Um 0.15 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass mehrere Personen auf dem Parkplatz an der Dortmunder Straße 19 in Witten eine israelische Fahne verbrannt hätten und anschließend mit vermutlich drei Pkw weggefahren seien. Die eingesetzten Polizeikräfte fanden tatsächlich verbrannte Reste einer Israel-Fahne auf dem Parkplatz. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen zunächst ergebnislos.

Einer der Tatverdächtigen wurde wie folgt beschrieben: 19 bis 22 Jahre alt, kurze schwarze Haare, weißes T-Shirt, blaue zerrissene Jeans.

In dem Zusammenhang stellte die Polizei auch fest, dass die Fahne am Wittener Rathaus nicht mehr da war. Ob es sich dabei um die Fahne handelt, die auf dem rund 1,5 km entfernten Parkplatz verbrannt wurde, ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei sucht in beiden Fällen Zeugen, die Hinweise zur Klärung der Taten geben können. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter den Rufnummern 0234 909-4505 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell