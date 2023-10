POL-BO: Junge (6) bei Unfall verletzt - Polizei sucht beteiligten Autofahrer

Bochum (ots) - An einem Parteibüro in Bochum-Mitte wurde eine Scheibe beschädigt. Der Staatsschutz ermittelt und sucht Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 18. Oktober, 20 Uhr, und Donnerstag, 19. Oktober, 13.45 Uhr haben bislang unbekannte Täter eine Scheibe im ersten Obergeschoss des Parteibüros an der Diekampstraße 37 beschädigt, so dass diese spinnennetzförmig ...

