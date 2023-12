Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Kiosküberfall ohne Beute

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach zwei jungen Männern, die am Sonntagabend einen Kiosk an der Schulstraße überfallen haben. Nach bisherigen Erkenntnissen betraten die Beiden gegen kurz nach 19 Uhr den Kiosk, drohten mit einer Schusswaffe und forderten Geld aus der Kasse. Die 55-jährige Besitzerin konnte die maskierten Täter offenbar durch ihr energisches Verhalten von weiteren Tathandlungen abhalten, so dass sie schließlich - ohne Beute - zu Fuß in Richtung Johannes-Kampmeyer-Weg flüchteten. Die Täter wurden wie folgt beschrieben: beide etwa 19 Jahre alt, ca. 1,75m groß, komplett schwarz bekleidet, schwarze Masken mit Sehschlitzen. Wer Angaben zu den Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

