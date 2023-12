POL-RE: Dorsten: Auto und Linienbus stoßen frontal zusammen - ein Leichtverletzter

Recklinghausen (ots) - Bottrop: n der Arenbergstraße kam es zwischen dem 07.12.2023, 16:00 h und dem 08.12.2023, 07:00 h zu einer Unfallflucht an einem geparkten, blauen Cupra. Der Wagen wurde an der gesamten Fahrerseite so stark beschädigt, dass der Sachschaden auf etwa 20000 Euro geschätzt wird. Der Verursacher flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit dem ...

