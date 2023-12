Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: "AnsprechBAR" - Winteredition

Recklinghausen (ots)

Eine ganz besondere Art und Weise unserer Öffentlichkeitskampagne "AnsprechBAR - Polizei schenkt Informationen aus" steht vor der Tür.

Am kommenden Montag (11. Dezember) ist die Polizei Recklinghausen auf dem Weihnachtsmarkt in Castrop-Ickern vertreten. In einer typischen Weihnachtsmarkt-Hütte stehen Sie den Menschen aus Castrop und Umgebung von 10 bis 14 Uhr Rede und Antwort. Nette Worte, Anregungen, Kritik - alle Beiträge sind willkommen.

Natürlich gibt es auch wieder Kaffee, Tee, Wasser und Kekse. Die Polizei Recklinghausen freut sich auf den Austausch in geselliger Atmosphäre.

