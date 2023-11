Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Schweich (ots)

Am Freitag, dem 03.11.2023, zwischen 13:00 Uhr und 13:30 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des ALDI-Marktes in Schweich, In den Schlimmfuhren 10, ein dort geparkter, blauer Pkw der Marke Mercedes-Benz, vermutlich durch ein anderes Kfz, beim Ein- bzw. Ausparken, an der rechten Fahrzeugseite erheblich beschädigt. Der bisher unbekannte Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden und die Schadensregulierung zu kümmern. Das Kfz des flüchtigen Unfallverursachers müsste vorne links oder hinten rechts beschädigt sein. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 4000,00 EUR. Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schweich, unter der Tel.-Nr.: 06502/9157-0, in Verbindung zu setzen.

