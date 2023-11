POL-PDTR: Einbruchsdiebstahl aus Baucontainer

Schweich (ots) - Am 09.11.2023, gegen 01.07 Uhr, erscheint ein 59 Jähriger Mann mit seinem Fahrzeug auf der Polizeidienststelle in Schweich. In seinen Händen hält er zwei Dekoration Schwerte und will einen für ihn seltsamen Sachverhalt anzeigen. Die Schwerter hatte er hierbei als Beweismittel mitgebracht. Während des Gespräches mit dem Mann konnte in seiner Atemluft Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein ...

