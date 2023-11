POL-WAF: Ennigerloh-Ostenfelde. PKW fährt in den Straßengraben, Fahrer flüchtet

Warendorf (ots) - Am Samstag, 04.11.2023, wurde ein bislang unbekannter Täter gegen 16.50 Uhr dabei überrascht, wie er in Ostbevern in einer Schule an der Straße Loburg einen Raum durchwühlte. Nachdem der Zeuge die Person ansprach, flüchtete diese unmittelbar in unbekannte Richtung aus der Schule. Der Unbekannte wird beschrieben als etwa 180 cm groß, 16 bis 21 Jahre alt, rundliches Gesicht, dunkle Haare, leichter ...

mehr