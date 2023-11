Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Einbrecher auf frischer Tat überrascht

Warendorf (ots)

Am Samstag, 04.11.2023, wurde ein bislang unbekannter Täter gegen 16.50 Uhr dabei überrascht, wie er in Ostbevern in einer Schule an der Straße Loburg einen Raum durchwühlte. Nachdem der Zeuge die Person ansprach, flüchtete diese unmittelbar in unbekannte Richtung aus der Schule.

Der Unbekannte wird beschrieben als etwa 180 cm groß, 16 bis 21 Jahre alt, rundliches Gesicht, dunkle Haare, leichter Oberlippenbart. Er war bekleidet mit einem hellen Kapuzenpullover und trug eventuell ein Basecap. Er flüchtete vom Tatort mit einem dunklen Mountainbike. Angaben zu Diebesgut sind zurzeit nicht möglich.

Wer hat die beschriebene Person im Umfeld gesehen und kann Angaben machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

