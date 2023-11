Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Autofahrer bei Alleinunfall lebensgefährlich verletzt.

Warendorf (ots)

Lebensgefährlich verletzt wurde ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Samstag, 04.11.2023 gegen 21:50 Uhr auf der Sassenberger Straße in Füchtorf ereignet hat. Ein 35-jähriger Versmolder befuhr mit seinem Pkw die Sassenberger Straße von Füchtorf nach Sassenberg. Er kam aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Durch den Aufprall wurde er so schwer verletzt, dass zeitweilig Lebensgefahr bestand. Der Versmolder wurde von Kräften der Feuerwehr aus dem völlig zerstörten Pkw gerettet und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Für die Unfallaufnahme wurde ein Verkehrsunfallaufnahmeteam hinzugezogen. Die Sassenberger Straße war während der Unfallaufnahme und der anschließenden Fahrbahnreinigung für mehrere Stunden gesperrt.

