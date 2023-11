Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Quartett nach versuchtem gemeinschaftlichen Ladendiebstahl ermittelt

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 2.11.2023, 15.00 Uhr konnte eine aufmerksame Zeugin einen Ladendiebstahl in einem Geschäft an der Lange Straße in Oelde verhindern. Der Kundin fiel eine Personengruppe, die offensichtlich zahlreiche Sportartikel in Taschen packte. Die Frau informierte eine Angestellte. Diese und eine weitere Mitarbeiterin behielten daraufhin die Gruppe im Blick. Diese gaben ihr Vorhaben offensichtlich auf und verließen das Geschäft nach einem kleinen Einkauf. Die bereit gestellte Beute ließen die Tatverdächtigen zurück. Polizisten nahmen zügig die Fahndung nach dem Quartett auf und stellten dieses in Höhe der Kirche fest. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um eine Frau und drei Männer, die zwischen 19 und 26 Jahre alt sind und in Gelsenkirchen wohnen. Gesucht wird die aufmerksame Zeugin, die den versuchten Diebstahl bemerkte und das Personal informierte. Sie wird gebeten, sich bei der Polizei in Oelde, Telefon 02522-915-0 zu melden.

