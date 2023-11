Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Zwei Verletzte und zwei Totalschäden

Warendorf (ots)

Zwei Verletzte und zwei Totalschäden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitag, 3.11.2023, 13.00 Uhr in Sassenberg, Gröblingen. Ein 45-Jähriger aus Halle befuhr mit seinem Transporter die K 51 von Warendorf in Richtung Füchtorf. Als er die Kreuzung K 51/Gröblingen querte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 82-Jährigen. Die Warendorferin befuhr mit ihrem Auto die Straße Gröblingen und war in Richtung Sassenberg unterwegs. Rettungskräfte brachten die leicht verletzten Personen in ein Krankenhaus. Der Gesamtsachschaden an den Fahrzeugen wird auf 16.000 Euro geschätzt.

