POL-WAF: Ahlen. Alkoholisiert auf PKW aufgefahren, eine Person verletzt

Warendorf (ots)

Ein 52-Jähriger aus Hamm fuhr am Sonntag, 05.11.2023, 14:22 Uhr, in Ahlen auf der Hammer Straße aus Hamm kommend in Richtung Ahlen. Er beabsichtigte, nach links in die Straße Im Oestricher Holt abzubiegen, musste aber verkehrsbedingt warten. Dies bemerkte ein hinter ihm fahrender 22-Jähriger aus Ahlen offenbar zu spät und fuhr auf den PKW auf. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der 22-Jährige augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der 52-Jährige verletzte sich leicht, er begibt sich selbständig in ärztliche Behandlung. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 9.000 Euro geschätzt.

