Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsüberwachung in Birkenfeld, Schwerpunkt LKW-Durchfahrtsverbot

Birkenfeld (ots)

Am 06.11.23 führte die Polizei Birkenfeld, mit Unterstützung von Beamtinnen und Beamten des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik erneut Verkehrskontrollen im Stadtgebiet Birkenfeld durchgeführt. Dabei wurde u.a. eine Geschwindigkeitsmessung und eine Überwachung des Durchfahrtsverbots für LkW in der Saarstraße durchgeführt. In einem Zeitraum von ca. zwei Stunden wurden insgesamt 13 Verstöße festgestellt. Die Polizei Birkenfeld weist in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, dass seit Sommer 2023 in der Saarstraße ein Tempolimit von 30 km/h sowie ein Durchfahrtsverbot für LkW besteht. Insbesondere LkW-Fahrer, welche die Bundesstraße 41 von der BAB 62 kommend in Richtung Bundesstraße 269 (Morbach/Flughafen Frankfurt-Hahn) befahren, werden gebeten, der Beschilderung zu folgen und die neu gestaltete Südwestspange zu nutzen. Die Polizei Birkenfeld wird die Kontrollen auch künftig durchführen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell