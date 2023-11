Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Beschädigung einer Straßenlaterne durch Graffiti

Brücken (ots)

In der Nacht vom 05.11. auf den 06.11.2023 wurde in der Hochwaldstraße, innerhalb der Ortslage Brücken, durch einen derzeit unbekannten Täter eine Straßenlaterne mit Farbschmierereien beschädigt. Zeugen, welche Hinweise zum Täter oder der Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell