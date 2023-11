Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Die Wochenendlage der Polizeiinspektion (PI) Trier

Trier (ots)

Mit 17 gemeldeten Verkehrsunfällen, 29 aufgenommenen Strafanzeigen und knapp 80 sonstigen Einsatzanlässe liegt ein vergleichsweise ruhiges Wochenende hinter den Beamten der PI Trier. Beispielhaft werden nachfolgend aufgeführte Sachverhalte näher betrachtet:

Aggressiver Ladendieb in Alleencenter

Für einen 37jährigen Luxemburger waren fünf Flaschen Vodka anscheinend noch nicht genug. Der Mann hatte am vergangenen Freitag, 03. November gegen 20.30 Uhr diese Anzahl an Flaschen auf das Kassenband eines Supermarktes im Trierer Alleencenter gelegt, war aber zuvor auch schon im Laden wegen unflätigen und respektlosen Verhaltens gegenüber Kunden und Mitarbeitern aufgefallen. Zudem hatte er noch eine sechste Flasche Vodka im Rucksack versteckt, sodass die Polizei alarmiert werden musste. Da der Mann zunehmend aggressiver gegenüber dem Personal wurde, blieb den Mitarbeitern nichts anderes übrig, als ihn festzuhalten und bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte auf dem Boden zu fixieren. Nachdem eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahls aufgenommen worden war, erhielt der Dieb ein Hausverbot, was durch die Beamten unmittelbar durchgesetzt wurde. Der Einsatz hatte im gut besuchten Alleencenter bei den Anwesenden für Aufsehen gesorgt.

26jährige greift Polizisten an

Am Samstag, 04. November 2023 erhielt die PI Trier Mitteilung über eine junge Frau im Bereich der Zuckerbergstraße, die dort Passanten anpöbelt und mit Menschen spricht, die gar nicht da sind. Gegenüber der entsandten Streife gebar sie sich direkt aggressiv und unkooperativ. So wurden die Beamten während der Personendurchsuchung mehrfach beleidigt, bespuckt und versucht, durch Tritte in Richtung des Unterleibs zu verletzen. Durch den Einsatz körperlicher Gewalt konnte die Frau letztlich unter Kontrolle gebracht und durchsucht werden. Dabei wurden diverse Betäubungsmittel aufgefunden, die in Kombination mit der Alkoholisierung der Dame zu dem auffälligen Verhalten geführt haben dürften. Genaueren Aufschluss darüber wird die Analyse der entnommenen Blutprobe geben. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde die Frau bis in die Abendstunden ins polizeiliche Gewahrsam eingeliefert.

Hausbrand in Ralingen, Ortsteil Kersch

Am Sonntag, 05. November 2023 wurde die PI Trier über eine starke Rauchentwicklung in einem Einfamilienhaus in der Sauergemeinde in Kenntnis gesetzt. Beim Eintreffen der Polizei war die Feuerwehr bereits mit den Löscharbeiten des ausgebrochenen Brandes im Gange und konnte diesen schnell unter Kontrolle bringen. Der Hauseigentümer hatte das Feuer zunächst selbst bemerkt und beim eigenen Löschversuch Rauchgas eingeatmet. Er wurde zur Abklärung in ein Trierer Krankenhaus gebracht. Brandursächlich könnte nach ersten Ermittlungen der technische Defekt einer Heizdecke gewesen sein. Im Einsatz waren mehrere Wehren naheliegender Gemeinden mit insgesamt 75 Kräften und 16 Fahrzeugen, die Wehrleitung Trier-Land, ein Notarzt nebst Krankenwagen sowie eine Streife der PI Trier.

