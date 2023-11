Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Schweich

Schweich (ots)

Am 05.11.2023 in der Zeit zwischen 12:30 Uhr und 15:00 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Edeka-Centers in Schweich ein PKW, mattgrauer VW California, beschädigt. Der Schaden verläuft horizontal über die fahrerseitige hintere Tür in einer Höhe von 61 bis 75 cm. Es entstand ein Schaden von mindestens 4000 EUR. Mutmaßlich hat ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken in/aus der daneben befindlichen Parkbucht den Schaden verursacht. Die Polizei Schweich erbittet sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell