Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht zwischen Wiltingen und Konz

Wiltingen (ots)

Am Donnerstag den 02.11.2023 kam es gegen 12:55 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf der K 133 (Wiltinger Kupp) zwischen Wiltingen und Konz. Der unfallverursachende Pkw befuhr die K 133, ca. 200m nach dem dortigen "Kupphaus" in Fahrtrichtung Konz und kollidierte mit dem sich im Gegenverkehr befindlichen Pkw der Geschädigten, einem roten Ford SUV. Dabei kam es zur Berührung an den jeweilig linken Außenspiegeln, wodurch an dem Pkw der Geschädigten ein Sachschaden im dreistelligen Bereich entstand. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit in Fahrtrichtung Konz. Nähere Hinweise zu dem unfallverursachenden Pkw, welcher vermutlich deutliche Beschädigungen am linken Außenspiegel aufweist, bestehen keine. Zeuginnen und Zeugen des Unfalls, insbesondere solche, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581-9155-0 in Verbindung zu setzen.

