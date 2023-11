POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht Leitplanke an der OIE beschädigt - Zeugen gesucht

Wiltingen/Saar (ots) - Am Dienstag, den 31.10.2023 ereignete sich gegen 16:50 Uhr an der Zufahrtsstraße zum Friedhof Wiltingen, parallel zur L138, ein Unfall zwischen einem PKW und einer Fußgängerin. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der Fahrer des PKW rückwärts in Richtung Parkplatz an der L138, unterhalb der Ortschaft, als es zum Zusammenstoß mit der in gleicher Richtung gehenden Fußgängerin kam. Die ...

mehr