POL-BI: Pedelec aus Garage gestohlen

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Jöllenbeck - Brake - In der Nacht zu Dienstag, 08.11.2022, sind in den Stadtteilen Jöllenbeck und Brake zwei Audi SUV entwendet worden. Ein Anwohner parkte seinen braunen Audi Q7 in der Einfahrt seines Hauses an der Westerengerstraße. Als er am Dienstagmorgen zur Arbeit fahren wollte, war der SUV verschwunden. Der Audi stammt aus dem Baujahr 2015 und trug Bielefelder Kennzeichen. ...

mehr