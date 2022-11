Polizei Bielefeld

POL-BI: Diebstahl von zwei hochpreisigen SUV

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Jöllenbeck - Brake - In der Nacht zu Dienstag, 08.11.2022, sind in den Stadtteilen Jöllenbeck und Brake zwei Audi SUV entwendet worden.

Ein Anwohner parkte seinen braunen Audi Q7 in der Einfahrt seines Hauses an der Westerengerstraße. Als er am Dienstagmorgen zur Arbeit fahren wollte, war der SUV verschwunden. Der Audi stammt aus dem Baujahr 2015 und trug Bielefelder Kennzeichen. Aufgrund einer Überwachungsanlage kann die Tatzeit mit 01:53 Uhr benannt werden. Wegen der Lage des Wohnhauses am Ortsrand von Jöllenbeck, könnten die Täter mit dem gestohlenen SUV in Richtung Herford gefahren sein.

Der zweite Audi Q7 wurde zuletzt am Dienstag, gegen 22:00 Uhr, von seinem Besitzer an dessen Wohnhaus am Pellwormweg gesehen. Als am nächsten Morgen, gegen 06:00 Uhr, ein Familienmitglied das Haus verließ, fiel auf, dass der graue SUV aus dem Baujahr 2017 und mit Bielefelder Kennzeichen nicht mehr am Abstellort stand.

Beide Fahrzeuge waren mit einem Keyless-Go-System ausgerüstet. Bei dieser Verschlussvariante besteht die Möglichkeit, dass Unbefugte das Signal des Funkschlüssels abfangen und das Auto auf diese Weise öffnen und starten können. Die Polizei erinnert, deponieren Sie Ihre Funkschlüssel nicht in der Nähe von Eingangstüren oder Fenstern. Mit der Verwendung von geeigneten Schutzhüllen oder abgeschirmten Boxen können Sie die Übertragung der Funksignale zwischen Schlüssel und Fahrzeug unterbinden.

